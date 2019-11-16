Директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев скончался в поезде "Тамбов - Москва". 42-летнему политику стало плохо во время поездки. Поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию (Узуново), однако прибывшие на место медики обнаружили уже мертвого Никиту Исаева.
Вместе с политиком в Москву направлялась его помощница Алина Жестовская. По предварительным данным, Никита Исаев скончался от остановки сердца. Об этом сообщил "Пятый канал".
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