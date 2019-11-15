В Москве задержали мужчину, похитившего боксерский ринг

Дело расследовали пять месяцев.

Ранее сообщалось, что 36-летний мужчина взял в аренду боксерский клуб "Ударник". Мужчина оставил залог в 40 тысяч рублей.

После этого он исчез, с ним не могли связаться. Боксерский ринг он так и не вернул.

Спустя месяц сотрудники спортивного клуба обратились в полицию. В полиции сначала не принимали заявление, сказав, что для этого нет оснований.

Однако прокуратура настояла на проведении уголовного расследования.

Похититель был задержан в Москве.

Фото: twitter.com