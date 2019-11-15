Дело расследовали пять месяцев.
Ранее сообщалось, что 36-летний мужчина взял в аренду боксерский клуб "Ударник". Мужчина оставил залог в 40 тысяч рублей.
После этого он исчез, с ним не могли связаться. Боксерский ринг он так и не вернул.
Спустя месяц сотрудники спортивного клуба обратились в полицию. В полиции сначала не принимали заявление, сказав, что для этого нет оснований.
Однако прокуратура настояла на проведении уголовного расследования.
Похититель был задержан в Москве.
Фото: twitter.com
Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание