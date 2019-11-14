Психолог рассказал, как узнать будущих "школьных стрелков" ﻿

В беседе с порталом "Царьград" Президент общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров рассказал об основных признаках, по которым можно узнать будущего "стрелка".

Одним из этих факторов психолог назвал сезонные обострения, которые обычно приходятся на весну и осень. Время года может усугубить уже имеющееся болезненное состояние психики.

Также Макаров отметил, что психологическое давление на современного человека растёт день ото дня. При этом он подчеркнул, что до поворотного момента, после которого они могут взять в руки оружие, большинство людей доходит постепенно.

Среди признаков, предшествующих этому моменту, ослабление интереса к привычным делам, стремление избегать общения, ухудшение личной гигиены. Такой человек, по словам эксперта, всё больше времени проводит апатично в постели, постепенно убеждаясь, что всё вокруг него плохо и беспросветно.

Напомним, утром 14 ноября Даниил Засорин открыл стрельбу в собственном колледже, убил одного и ранил троих соучеников, а затем застрелился. Это далеко не первый "школьный стрелок" в недавней истории России. А в прошлом месяце солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в военной части.