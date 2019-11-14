Рэмбо отдыхает: трое охотников устроили стрельбу по кабанам с вертолета

Министерство экологии республики Башкортостан сообщило о задержании трех охотников, которые стреляли по кабанам прямо из вертолета. В ведомстве отмечают, что небольшой вертолет, круживший над охотничьим угодьем, и выстрелы слышали многие местные жители.





На место происшествия прибыли охотничьи инспекторы Уфимской службы по охране и использованию объектов животного мира. Они обнаружили два припаркованных автомобиля, в которых лежали расчехленные и заряженные охотничьи карабины. Вскоре недалеко от автомобилей приземлился и вертолет.

Оказалось, что бравые охотники успели застрелить одного кабана и вывезти его с территории охотничьего угодья на квадроцикле. Примечательно, что ни у одного охотника не было разрешения на сбор добычи с животных. В отношении охотников был составлен административный протокол в связи с нарушением правил охоты. Задержание нарушителей даже попало на камеру.

Министерство экологии Башкирии уточнило, что использование вертолетов и другого транспорта запрещено во время охоты.