Расчленитель Соколов больше всего переживает о своих научных трудах

Бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки, больше всего волнует его научная деятельность, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Он заявил, что во время последнего посещения Соколов переживал, что не может заниматься своей работой.

По словам Холодова, несмотря на все произошедшее, больше всего его волнует то, что он не может читать и что с Youtube-канала удалят видео, где он у переводчика и видеоблогера Дмитрия Пучкова рассказывает о Наполеоне.

Глава комиссии Петербурга считает, что, возможно, это реакция на стресс или свидетельство увлеченности науки. Также он сообщил, что Соколову передали очки для чтения, которые он ранее просил.

Напомним, что доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан утром 9 ноября, когда пытался утопить в Мойке рюкзак, в котором были отрезанные женские руки. Позже в его квартире обнаружили расчлененное тело его 24-летней аспирантки. Соколок признался в убийстве девушки.

Фото: ok.ru