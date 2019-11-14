Житель Ленобласти решил прийти в детсад с гранатой и автоматом

Жителя Санкт-Петербурга привлекли к уголовной ответственности, за то, что он пришел в детский сад с гранатой и автоматом.

Инцидент произошел накануне, 13 ноября. В экстренную службу "112" поступило сообщение от 39-летнего жителя Колпино, который заявил, что едет в детский сад в Вырице с гранатой и автоматом.

Также мужчина добавил, что оружие ему понадобилось, так как его не пускают навестить ребенка. После этого мужчина положил трубку, но ему перезвонил дежурный и уговорил не совершать необдуманных поступков.

Через два часа мужчина приехал на такси в отдел полиции в Гатчине, где его задержали. В его машине обнаружили пакет, в котором находились предметы, похожие на автомат и гранату. Но выяснилось, что это были муляжи.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Известно, что у него уже есть две судимости за убийства. Из тюрьмы его освободили в 2012 году.

Фото: twitter.com