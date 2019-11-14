Студент, считавшийся погибшим при стрельбе в Благовещенске, жив

Стало известно, что один из студентов строительного колледжа Благовещенска Алексей Голубничий жив. Ему сейчас делают операцию. Ранее сообщалось, что он погиб при стрельбе в колледже.

Друг Алексея Кирилл сообщил, что о случившемся ему рассказали очевидцы. Кирилл также является студентом этого колледжа, но в момент нападения его не было.

Известно, что стрелок забежал в аудиторию, все спрятались. Алексей же заявил, что не боится его. Ни о каких конфликтах с однокурсниками Кирилл не знает.

Утром 14 ноября в Благовещенске студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыл стрельбу по однокурсникам. В результате один человек погиб, трое пострадали, сам стрелок покончил с собой.

Сообщается, что до этого его удалили с занятия, после этого он пришел в колледж с охотничьим ружьем и открыл огонь о студентам.

Студенту Даниле Засорину, открывшему огонь по однокурсникам, было 19 лет. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Mash