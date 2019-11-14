В колледже Благовещенска студент расстрелял однокурсников

В Благовещенске Амурской области произошла стрельба в Колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Информация появилась рано утром в пабликах соцсетей. Позже ее подтвердили в пресс-службе правительства области.

"Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет", - сказали в пресс-службе.

На очной форме в колледже обучаются 1,5 тыс. студентов. Сейчас здание учебного заведения оцеплено, на месте работают сотрудники полиции и бригады медиков.

По неподтвержденной пока правоохранителями информации, студент 4 курса расстрелял своих однокурсников. Очевидцы сообщают, что в результате инцидента один человек погиб, трое ранены.

Портал 2Х2.su цитирует слова продавщицы магазина, расположенного неподалеку от места трагедии: «Сколько человек пострадало, не знаем. У меня на работе в магазине здесь спрятали девчонку, молоденькую совсем учительницу, которую он выкинул из кабинета, где первый раз выстрелил. Охрана пропустила. Она забежала на наш пост охраны, сказала, чтобы вызывали полицию. Мы позвонили в 112, наш вызов был первым. Я в шоке. Охранник пропустил его, просто пропустил! То есть, он зашел с оружием, в коридоре его собрал и зашел в кабинет абсолютно беспрепятственно!»

По информации того же местного новостного портала, знакомые парня-стрелка говорят, что он никогда не отличался буйным нравом. Был спокойным и ни с кем в учебном учреждении не конфликтовал. Студенты, которые учились с ним в одном колледже говорят, что он пошел в туалет, а вернулся оттуда уже с оружием в руках.

Между тем в интернете появилось видео, снятое в стенах колледжа. На кадрах ребята-студенты оказывают помощь серьезно раненому человеку.

По информации, поступающей от очевидцев, возле колледжа началась перестрелка между студентом и правоохранителями: «Полицейские кричали людям, чтобы они прятались и убегали. Люди скрывались за остановкой».

Информация меняется каждые несколько минут. Сначала говорили, что стрелок покончил с собой, потом - что жив и обезврежен.

Фото: vk.com