Школьник отдал 2,5 млн рублей из сейфа родителей незнакомцу из Telegram

Подросток собирался создать свой собственный канал в мессенджере, чтобы зарабатывать на нем. Помочь в этом деле обещал некий Павел, с которым мальчик познакомился в августе 2019 года в Telegram.

На создание и запуск канала, как незнакомец уверял школьника, ему требовались деньги, которые мальчик брал из сейфа частями в течение трех месяцев и передавал ему.

Пропажу 2,5 миллионов рублей родители подростка обнаружили, когда исчезли все накопленные средства.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.