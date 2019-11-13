Подросток собирался создать свой собственный канал в мессенджере, чтобы зарабатывать на нем. Помочь в этом деле обещал некий Павел, с которым мальчик познакомился в августе 2019 года в Telegram.
На создание и запуск канала, как незнакомец уверял школьника, ему требовались деньги, которые мальчик брал из сейфа частями в течение трех месяцев и передавал ему.
Пропажу 2,5 миллионов рублей родители подростка обнаружили, когда исчезли все накопленные средства.
В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.