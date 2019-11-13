В польской деревне Садковице, в анаэробной камере для хранения фруктов, были обнаружены два трупа.
Оба погибших мужчины являются гражданами Украины. Им было 28 и 46 лет, жили и работали на участке, где произошел инцидент.
Как сообщают в местной полиции, владелец фруктового склада в минувшее воскресенье, 10 ноября, сообщил дежурному офицеру об обнаружении трупов двух мужчин в бескислородной холодильной камере.
Сейчас в обстоятельствах гибели двоих граждан Незалежной разбирается прокуратура польского города Рава-Мазовецка. Об этом сегодня сообщает польское издание rmf24. pl
На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчин. Одной из причин могла стать нехватка кислорода или переохлаждение при нахождении в камере, но как они там оказались — неизвестно.
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