Доценту СПбГУ, расчленившему студентку, попытаются снизить срок

В случае успеха адвокатов Олег Соколов может отсидеть три года за убийство в состоянии аффекта.

Адвакаты доцента из СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, считает, что можно добиться, чтобы ему снизили наказание.

Сообщается, что речь может идти о замене ч. 1 ст. 105 УК (убийство) на ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта), согласно которой предусмотрены исправительные работы, лишение свободы до 3 лет.

Для этого адвокатам нужно убедить следователей в том, что Соколов, в тот момент, когда он выстрелил в Ещенко, находился в состоянии сильного душевного волнения. Для этого его жертву должны представить в образе человека, изводившего Соколова ревностью.

Адвокаты Соколова не планируют добиваться того, чтобы его признали невменяемым, так как из-за этого может оказаться под сомнением его ученая квалификация.

Сообщается, что мера пресечения для доцента будет избрана 11 ноября. Это не было сделано ранее, так как доцент, пытаясь избавиться от тела, упал в Мойку, очень замерз и попал в больницу.

Напомним, что преподаватель СПбГУ Олег Соколов был задержан в субботу, 9 ноября, когда он пытался утопить рюкзак, в котором были спрятаны две отрезанные женские руки.

В квартире Соколова были найдены остальные части тела девушки и окровавленная пила. Брат убитой девушки сообщил, что накануне убийства, между Соколовым и Ещенко был конфликт на почве ревности.

Соколова допросили в СКР и отправили в изолятор временного содержания.

Фото: twitter.com