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Источник Правда.Ру

В курганской школе в каше обнаружили червей

Происшествия print

В Курганской области в селе Юргамыш в школьной столовой детям приготовили кашу с червями. Соответствующее фото было опубликован в соцсети "ВКонтакте".

Автор фото отметил, что в этот день в школу приезжал глава региона Вадим Шумков. "Жаль, не покушал этой вкуснятины", — говорится в сообщении.

Пользователи также вспомнили инцидент, связанный с питание школьников в юргамышской школе. Некоторые пользователи сообщают, что, видио, случая с щупальцами было мало.

Кто-то сочувствует поварам: "Всю крупу не перетрясешь".

Администрация школы пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Письменные запросы были отправлены в пресс-службу областного управления Роспотребнадзора и департамент образования.

Фото: vk.com

 

 

школа питание столовая курганская область
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