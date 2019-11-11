В курганской школе в каше обнаружили червей

В Курганской области в селе Юргамыш в школьной столовой детям приготовили кашу с червями. Соответствующее фото было опубликован в соцсети "ВКонтакте".

Автор фото отметил, что в этот день в школу приезжал глава региона Вадим Шумков. "Жаль, не покушал этой вкуснятины", — говорится в сообщении.

Пользователи также вспомнили инцидент, связанный с питание школьников в юргамышской школе. Некоторые пользователи сообщают, что, видио, случая с щупальцами было мало.

Кто-то сочувствует поварам: "Всю крупу не перетрясешь".

Администрация школы пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Письменные запросы были отправлены в пресс-службу областного управления Роспотребнадзора и департамент образования.

Фото: vk.com