В Курганской области в селе Юргамыш в школьной столовой детям приготовили кашу с червями. Соответствующее фото было опубликован в соцсети "ВКонтакте".
Автор фото отметил, что в этот день в школу приезжал глава региона Вадим Шумков. "Жаль, не покушал этой вкуснятины", — говорится в сообщении.
Пользователи также вспомнили инцидент, связанный с питание школьников в юргамышской школе. Некоторые пользователи сообщают, что, видио, случая с щупальцами было мало.
Кто-то сочувствует поварам: "Всю крупу не перетрясешь".
Администрация школы пока никак не прокомментировала данный инцидент.
Письменные запросы были отправлены в пресс-службу областного управления Роспотребнадзора и департамент образования.
Фото: vk.com
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