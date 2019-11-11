В Екатеринбурге на Макаровском мосту неизвестные повесили мусорные пакеты, которые были свернуты в форме тела человека.
Фотографии с висящим "телом" заметили читатели соцсетей.
В следственном управлении СКР по Свердловской области проверили данную информацию. В результате выяснилось, что это были мусорные пакеты. На месте работают сотрудники полиции.
По мнению пользователей, висящее "тело" могло быть артобъектом. Также есть версия, что это может быть связано с днем полиции, который был 10 ноября.
Стоит отметить, что сегодня утром рядом с Макарьевским мостом прохожие обнаружили вмерзший в лед стул. Пока неизвестно, связаны ли между собой эти объекты или нет.
Фото: twitter.com
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