На Макаровском мосту повесили мешок в форме человеческого тела

В Екатеринбурге на Макаровском мосту неизвестные повесили мусорные пакеты, которые были свернуты в форме тела человека.

Фотографии с висящим "телом" заметили читатели соцсетей.

В следственном управлении СКР по Свердловской области проверили данную информацию. В результате выяснилось, что это были мусорные пакеты. На месте работают сотрудники полиции.

По мнению пользователей, висящее "тело" могло быть артобъектом. Также есть версия, что это может быть связано с днем полиции, который был 10 ноября.

Стоит отметить, что сегодня утром рядом с Макарьевским мостом прохожие обнаружили вмерзший в лед стул. Пока неизвестно, связаны ли между собой эти объекты или нет.

Фото: twitter.com