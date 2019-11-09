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Источник Правда.Ру

В ДТП погибла основательница Татарской лиги КВН

Происшествия print

На официальном сайте клуба веселых и находчивых Татарстана появилось сообщение о гибели основательницы лиги Таштабановой Фариды. Женщина погибла в ДТП, которое произошло 8 ноября на трассе Казань - Набережные Челны. Минувшей ночью организаторы возвращались после полуфинала на автомобиле Volkswagen Jetta и врезались в КаМАЗ.

Из-за аварии также пострадали и другие пассажиры, которые находились с Таштабановой в машине: Ильяс Хасанов, Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Катя Захарова. Хасанов и Тюпа находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Темы квн дтп авария татарстан фарида таштабанова
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