Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил в Twitter о гибели своего коллеги главы Холм-Жирковского района Олега Макарова. По его словам, трагедия произошла вчера, 8 ноября. Чиновник помогал тушить пожар в одном из домов своего муниципалитета.
"Отличный был глава и замечательный человек. Это огромная потеря для его семьи и всего общества. Вечная память, уважаемый и дорогой Олег Петрович!", - написал в социальной сети Островский.
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