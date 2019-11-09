В Смоленской области погиб глава района, помогая тушить пожар

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил в Twitter о гибели своего коллеги главы Холм-Жирковского района Олега Макарова. По его словам, трагедия произошла вчера, 8 ноября. Чиновник помогал тушить пожар в одном из домов своего муниципалитета.