Сторонник ИГ* назвал причастных к взрыву самолета над Синаем

Сторонник "Исламского государства"* Халед Хаят назвал имена двух террористов, которые, как он утверждает, имеют отношение к крушению российского самолета А321, которое произошло в 2015 году, сообщает "Датское радио".

Хаят утверждает, что к взрыву самолета причастны его брат Тарек и "датский террорист" Базил Хасан.

Хаят обвиняется в том, что в 2017 году пытался взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways.

Он рассказал, что в процессе подготовки обоих терактов применялся один и тот же метод: заложенная на борту бомба.

Как сообщают источники "Датского радио", Хасан в течение длительного времени исследовал недостатки безопасности самолетов.

Все это время он был на свободе.

Напомним, что самолет Airbus A321 взорвался над Синайским полуостровом, все 224 пассажира и члены экипажа погибли.

*"Исламское государство", ИГ - организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Фото: twitter.com