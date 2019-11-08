Сторонник "Исламского государства"* Халед Хаят назвал имена двух террористов, которые, как он утверждает, имеют отношение к крушению российского самолета А321, которое произошло в 2015 году, сообщает "Датское радио".
Хаят утверждает, что к взрыву самолета причастны его брат Тарек и "датский террорист" Базил Хасан.
Хаят обвиняется в том, что в 2017 году пытался взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways.
Он рассказал, что в процессе подготовки обоих терактов применялся один и тот же метод: заложенная на борту бомба.
Как сообщают источники "Датского радио", Хасан в течение длительного времени исследовал недостатки безопасности самолетов.
Все это время он был на свободе.
Напомним, что самолет Airbus A321 взорвался над Синайским полуостровом, все 224 пассажира и члены экипажа погибли.
*"Исламское государство", ИГ - организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Фото: twitter.com
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