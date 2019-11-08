Массовое отравление: пострадали более 100 сотрудников "Ленты"

Более 100 сотрудников магазинов бренда "Лента" в Санкт-Петербурге обратились к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания. Более 30 из них госпитализированы.

Людей доставляли в больницы на протяжении нескольких дней. Так, во вторник, 5 ноября, "Роспотребнадзор" зарегистрировал 55 случаев кишечной инфекции (53 — сотрудники центрального офиса ООО "Лента", один — работник пищеблока, один — родственник заболевшего сотрудника). У людей наблюдались такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит.

В "Ленте" информацию о массовом отравлении подтверждают, отмечая, что проблема не касается ассортимента магазинов. По всей видимости, говорит представитель компании, отравление люди получили в корпоративной столовой.

"Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО "Серволюкс-Восток", — написано в пресс-релизе.

В то же время окончательные выводы пока никто не делает. Компания, параллельно с Роспотребнадзором, проводит собственное расследование.

Как рассказали в санитарном ведомстве, Роспотребнадзор действительно выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой "Ленты", где питание организовано по типу "шведского стола". Протокол о временном запрете работы столовой был датирован еще 5 ноября. Материалы в рамках административного законодательства будут направлены в суд.

Конкретная причина отравления будет ясна по окончании всех лабораторных исследований.

"Риски для здоровья наших покупателей отсутствуют", — добавили в пресс-службе компании.

Фото: postila. ru