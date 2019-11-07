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Источник Правда.Ру

В Австрии задержали экс-чиновника минкультуры Бориса Мазо

Происшествия print

В Испании полиция объявила о том, что в Вене задержали бывшего чиновника Минкультуры РФ по делу об отмывании денег Бориса Мазо. Его обвинили в мошенничестве.

Также испанская полиция задержала бывшую жену Мазо, его сына и местного адвоката. Все они подозреваются в отмывании денег в процессе элитной недвижимости. Тогда за нее было заплачено 4 миллиона евро из средств, которые, как считает полиция, были получены в  результате налоговых преступления и коррупции, совершенных  Мазо в России.

Сообщается, что Россия не подавала запрос на задержание Мазо, но, несмотря на это, его объявили в международный розыск. Австрия не уведомила Россию о том, что на ее территории задержали российского экс-чиновника.

Борис Мазо был участником "дела реставраторов". Участники этого дела обвинялись в хищении 100 миллионов рублей на проектах реставрации многих объектов в России.

Кроме того, в прошлом году в отношении Мазо и руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова открыли уголовное дело о хищении в Эрмитаже на 450 миллионов рублей. Известно, что они создали преступную группу, участники которой заключали госконтракты и не собирались их исполнять. 

Участники преступной группы в общей сложности украли 800 миллионов рублей, которые были выделены на строительство объектов Эрмитажа.

Фото: twitter.com

 

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