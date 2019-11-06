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В голландском аэропорту ЧП: СМИ сообщают о возможном захвате самолета

Происшествия print

Чрезвычайная ситуация была объявлена в среду вечером в голландском аэропорту Схипхол. Военная полиция сообщила о "подозрительной активности" в одном из самолетов.

Ситуации присвоена третья степень опасности. Это означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

На место прибыли несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

Голландские СМИ сообщают о возможном захвате рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид. По некоторым данным, человек с ножом угрожает угнать самолет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у него "пока нет новостей о ситуации в Схипхоле". "Но меня держат в курсе событий", — сказал он.

Темы схипхол аэропорт голландия марк рютте
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