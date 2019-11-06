Почти 2 кг золота контрабандистка использовала вместо стелек

Около двух килограммов слитков золота обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск во время проведения таможенного контроля группы, вылетающей в Китай.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Читинской таможни.

"Во время оформления группы туристов, выезжающих с территории России в Китай, сотрудник таможенного контроля обратил внимание на неестественно передвигающуюся девушку. В её поведении наблюдалась излишняя нервозность", — рассказала пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

Туристку просканировали стационарным металлоискателем. После чего она добровольно выдала восемь слитков из жёлтого металла, вес которых составил более 1,8 килограмма. Золото было примотано к ступням канцелярским скотчем.

В пресс-службе добавили, что, по предварительной оценке, стоимость слитков может составить примерно 5 миллионов рублей.

Слитки были изготовлены кустарным способом, так как на них отсутствовали промышленные пробы. Также отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения металла.

В пресс-службе добавили, что девушка созналась, золото она перевозила за вознаграждение по просьбе гражданина КНР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов".

Фото: пресс-служба читинской таможни