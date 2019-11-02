15-летняя школьница устроила погром с помощью топора в многоквартирном доме в Гатчине Ленинградской области. Соседка школьницы рассказала, что её мама уже давно ушла из дома, поэтому девочка живет с отчимом, который не имеет у неё авторитета.
К девушке постоянно приходят молодые люди, которые употребляют алкогольные напитки и нарушают общественный порядок. По словам соседей, они неоднократно вызывали полицию и жаловались на дебоши, однако правоохранители не предпринимают никаких конкретных действий.
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.