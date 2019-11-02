Пьяная школьница топором разгромила собственный дом

15-летняя школьница устроила погром с помощью топора в многоквартирном доме в Гатчине Ленинградской области. Соседка школьницы рассказала, что её мама уже давно ушла из дома, поэтому девочка живет с отчимом, который не имеет у неё авторитета.

К девушке постоянно приходят молодые люди, которые употребляют алкогольные напитки и нарушают общественный порядок. По словам соседей, они неоднократно вызывали полицию и жаловались на дебоши, однако правоохранители не предпринимают никаких конкретных действий.