В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело

В управлении СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после массового отравления детей в ресторане казанского отеля "Кристалл". Сообщается, что всего пострадал 31 ребенок, из них шесть детей были госпитализированы.

Следователи установили, что все обратившиеся в медицинские учреждения ранее воспользовались услугами ресторана "Кристалл", которые предоставляло ООО "Фортепиано". Сотрудники Следственного комитета провели осмотр помещения ресторана, взяли образцы продуктов питания и провели выем необходимой документации.