В управлении СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после массового отравления детей в ресторане казанского отеля "Кристалл". Сообщается, что всего пострадал 31 ребенок, из них шесть детей были госпитализированы.
Следователи установили, что все обратившиеся в медицинские учреждения ранее воспользовались услугами ресторана "Кристалл", которые предоставляло ООО "Фортепиано". Сотрудники Следственного комитета провели осмотр помещения ресторана, взяли образцы продуктов питания и провели выем необходимой документации.
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.