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Источник Правда.Ру

Самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

Происшествия print

У пассажирского самолета SSJ-100, который вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, вышел из строя двигатель.

Как сообщает "Интерфакс", самолет кружил над Тюменью с отказавшим двигателем. 

Авиалайнер вылетел из аэропорта "Рощино"  в Санкт-Петербурге в 18:55.

Позднее стало известно, что SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени.

Фото: twitter.com

 

Темы superjet тюмень самолет аэропорт экстренная посадка
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