Самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

У пассажирского самолета SSJ-100, который вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, вышел из строя двигатель.
Как сообщает "Интерфакс", самолет кружил над Тюменью с отказавшим двигателем.
Авиалайнер вылетел из аэропорта "Рощино" в Санкт-Петербурге в 18:55.
Позднее стало известно, что SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени.
Фото: twitter.com
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