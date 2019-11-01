Экс-мэр Киселевска перед смертью убил одного из нападавших

Экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев, который был убит неизвестными 31 октября, перед смертью застрелил одного из нападавших.

Сообщается, что накануне поздно вечером жена бывшего чиновника заметила на приусадебном участке свет от фонарика и незнакомых двоих людей. Она сразу сообщила об этом супругу. Тот схватил ружье и вышел из дома. После этого раздались выстрелы. Выйдя из дома, она обнаружила тело супруга и застреленного неизвестного мужчину.

По одной из версии следователей, возможно, преступники хотели совершить разбойное нападение. Убитый преступник жил в соседнем городе.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Второй нападавший находится в розыске. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска с 2003 года. В прошлом году он подал в отставку.

Фото: twitter.com