В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад

В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад "Сказка" и напал на детей. Он ранил ножом в шею 6-летнего мальчика, тот скончался на месте.

Преступника задержали. Убийцей оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев. Охранники сообщили, что пропустили его в детский сад, так как подумали, что это отец одного из детей.

В настоящее время на месте преступления работают следователи.

Фото: nao24. ru