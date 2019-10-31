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В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад

Происшествия print

В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад "Сказка" и напал на детей. Он ранил ножом в шею 6-летнего мальчика, тот скончался на месте.

Преступника задержали. Убийцей оказался 36-летний местный житель Денис Поздеев. Охранники сообщили, что пропустили его в детский сад, так как подумали, что это отец одного из детей.

В настоящее время на месте преступления работают следователи.

Фото: nao24. ru

Темы дети убийца нападение нарьян-мар преступник детский сад
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