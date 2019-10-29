В Ярославле в детском саду № 236 дети избили девочку. Данный инцидент снял на видео один из местных жителей, который проживает в соседнем доме.
На кадрах видео воспитанники, в основном мальчики избивают девочку, они ходят на лежащему ребенку ногами, пинают, тычут ее лицом в землю, бьют руками.
По словам автора видео, Никиты Макарьина, воспитатель видела драку, но не поспешила прийти на помощь ребенку. Она подошла только после того, как увидела в окне автора видео.
Девочка плакала, но воспитательница подошла и накричала на нее за то, что она там валяется.
Руководство детского сада не отвечает на телефонные звонки. В мэрии города сообщили, что намерены разобраться в данном инциденте.
Фото: youtube.com
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