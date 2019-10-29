В Ярославле воспитанники детского сада избили девочку

В Ярославле в детском саду № 236 дети избили девочку. Данный инцидент снял на видео один из местных жителей, который проживает в соседнем доме.

На кадрах видео воспитанники, в основном мальчики избивают девочку, они ходят на лежащему ребенку ногами, пинают, тычут ее лицом в землю, бьют руками.

По словам автора видео, Никиты Макарьина, воспитатель видела драку, но не поспешила прийти на помощь ребенку. Она подошла только после того, как увидела в окне автора видео.

Девочка плакала, но воспитательница подошла и накричала на нее за то, что она там валяется.

Руководство детского сада не отвечает на телефонные звонки. В мэрии города сообщили, что намерены разобраться в данном инциденте.

Фото: youtube.com