В США семья случайно соорудила взрывное устройство

Американская семья "по неосмотрительности" сделала самодельное взрывное устройство, которое убило женщину во время праздника, сообщает телеканал NBC.

Трагедия произошла в субботу в штате Айова. Семья устроила вечеринку в честь определения пола будущего ребенка. Члены семьи хотели устроить запоминающееся зрелище и решили поэкспериментировать со взрывчатыми веществами.

Сообщается, что на празднике было 6 человек, в том числе и беременная женщина. В одну из частей самодельного стенда, приваренного к металлической опоре, засыпали порох. Сверху был положен цветной порошок, который при срабатывании пороха должен был ознаменовать пол ребенка.

Но выстрела порошком не произошло, в итоге взорвался стенд и во все стороны разлетелись куски металла, один из которых попал в 56-летнюю женщину, от чего та умерла на месте.

По словам шерифа Джейона Сэндхолдта, семья не собиралась никого убивать, они только хотели отметить радостное событие. Шериф напомнил, что каждый раз, когда кто-то пытается экспериментировать с опасными веществами, есть риск травм и смерти.

Полиция расследует все обстоятельства инцидента.

Фото: twitter.com