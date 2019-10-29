Источник в правоохранительных органах рассказал о вечеринке в столице, которая закончилась плачевно. Полицейские обнаружили трех человек, скончавшихся от передозировки в одном из домов на улице Бакунинской. Также в квартире была обнаружена женщина, которой потребовалась медицинская помощь.
По информации источника, двое мужчин и одна женщина погибли из-за передозировки опиатами.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.