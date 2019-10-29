В Новом Уренгое SSJ-100 столкнулся с птицей при посадке

Пресс-служба авиакомпании "Ямал" сообщила об инциденте, из-за которого самолет SSJ-100 был отстранен от дальнейших полетов. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Новый Уренгой при посадке во время пробега по взлетно-посадочно полосе был поврежден в результате столкновения с птицей.

Столкновение с птицей спровоцировало повреждение носового обтекателя метеолокатора самолёта.