Пресс-служба авиакомпании "Ямал" сообщила об инциденте, из-за которого самолет SSJ-100 был отстранен от дальнейших полетов. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Новый Уренгой при посадке во время пробега по взлетно-посадочно полосе был поврежден в результате столкновения с птицей.
Столкновение с птицей спровоцировало повреждение носового обтекателя метеолокатора самолёта.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.