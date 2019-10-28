Солдат-срочник покончил с собой в воинской части в Ленобласти

Солдат срочной службы был найден мертвым на территории воинской части в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом сообщил новостной портал 47news.

В настоящее время военные следователи изучают возможные причины происшествия.

На данный момент известно, что тело солдата было найдено 24 октября на территории воинской части № 02511 в Каменке. По предварительным данным, парень повесился. Речи о насильственной смерти с участием третьих лиц не идет.

Информация о происшествии держалась в секрете и стала известна только благодаря местному паблику "Плохие новости 18+" в соцсети ВК. В пресс-службе Западного военного округа пока от комментариев воздерживаются.

На территории воинской части №02511 базируется 138-я гвардейская Красносельская ордена Ленина Краснознаменная мотострелковая бригада. Сами военнослужащие называют часть "полевой академией", так как прямо за КПП начинается военный полигон. Часть поделена на четыре военных городка, где размещаются зенитчики, артиллеристы, мотострелки, танкисты, разведчики. На территории действует учебный центр для срочников-новобранцев и офицеров, поступивших на службу по контракту.

Ранее эта часть уже неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов. Например, как рассказывала Правда. ру, в 2009 году по факту дедовщины в этой части уже возбуждалось уголовное дело, там за избиение солдат были уволены 8 офицеров.

В августе 2018 года воинская часть 138 мотострелковой бригады, упоминалась в связи с резонансным отравлением военнослужащих. Официальные представители ЗВО тогда отрицали случившееся, но позже факт происшествия подтвердили в военной прокуратуре. А весной 2019 года здесь же тело контрактника в петле нашли в старом парке боевых машин.

Напомним, что это уже второй трагический инцидент в российских воинских частях за неполную неделю. Так, 25 октября, в Забайкалье 20-летний военнослужащий открыл стрельбу по своим сослуживцам во время смены караула. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое ранены. И там, по оценкам независимых военных экспертов, вероятная причина трагедии - дедовщина.

Фото: vk. com