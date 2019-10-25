Устроивший бойню солдат прокомментировал расстрел сослуживцев

Расстрелявший сослуживцев в поселке Горный Забайкальского края солдат заявил, что он не жалеет о содеянном, сообщает telegram-канал Life Shot.

Было убито восемь человек. Двое человек получили ранения, они доставлены в ближайший госпиталь. Срочника задержали на месте преступления. Его допрашивают следователи.

В Минобороны считают, что причиной преступления стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.

Солдат находился на службе всего 4 месяца. Во время смены караула он стал стрелять по сослуживцам. Сначала он выстрелил в капитана, когда остальные легли на пол, то он расстрелял их. Он стрелял своим сослуживцам в голову, а потом добивал их контрольными выстрелами.

Задержанному солдату грозит пожизненный срок заключения.

Фото: twitter.com

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