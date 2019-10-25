Прокуратура сообщила о результатах проверки кемеровского родддома

Прокуратура Кемеровской области сообщила о результатах проверки, которую провело ведомство после того, как в начале октября в кемеровском роддоме был украден ребенок.

В Областной клинической больнице скорой помощи им. Подгорбунского были выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья граждан.

В частности, не должны образом осуществлялась охрана помещений: не были привлечены сотрудники охранных предприятий, также не предпринимались необходимые меры для усиления пропускного режима.

Стоит напомнить, что ранее Правда.ру сообщала о краже младенца из кемеровского роддома.

По версии следствия, женщина проникла в родильное отделение и вынесла из палаты чужого новорожденного. Мать ребенка, заметив исчезновение малыша, сообщила об этом мужу, который подходил к роддому и обратил внимание на странную женщину с ребенком, завернутым в куртку. Он забрал у нее малыша.

Позднее подозреваемая была задержана на автовокзале. Женщина призналась, что несколько месяцев назад она сообщила мужу, что беременна. Позднее она уехала в Кемерово и спустя определенное время сообщила, что родила ребенка.

Фото: twitter.com

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