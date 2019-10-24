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Источник Правда.Ру

39 человек замерзли в "фуре смерти" в Великобритании

Происшествия print

 В среду, 23 октября, в Великобритании примерно в 20 милях (32 км) от центра Лондона в грузовом контейнере припаркованного на обочине рефрижератора была сделана страшная находка — 38 мертвых тел взрослых и одного подростка.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию графства, "следователи установили причину гибели 39 человек в грузовике в Эссексе — пассажиры замёрзли насмерть в холодильнике". Все они были нелегальными мигрантами.

Следствие полагает, что фура прибыла в страну из бельгийского порта Зебрюгге, а не из Болгарии, как думали сначала. При этом 38 взрослых и подросток во время пути находились в морозильной камере. Предположительно, люди умерли от обморожения. Минимальная температура в этом холодильнике - минус 25 градусов.

По версии полицейских, погибшие могли находиться в грузовике четыре дня. Со стороны властей уже поступили предположения, что таким образом на территорию Великобритании пыталась попасть банда мигрантов-контрабандистов, которые воспользовались Ирландией как слабой точкой. На других маршрутах проверки более тщательные, используются датчики, улавливающие биение сердца.

Сегодня в европейских СМИ появилось фото водителя, которого полицейские подозревают в убийстве. Мужчине 25 лет, его зовут Мо Робинсон, сам он родом из Северной Ирландии.

Как сообщает Reuters, представитель министерства иностранных дел Болгарии заявил, что фура марки Scania была зарегистрирован в Варне на имя фирмы, которая принадлежит гражданке Ирландии.

Премьер-министр страны Бойко Борисов также выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что грузовик выехал с территории Болгарии еще в 2017 году.

Этот случай, пишет сегодня портал politeka.net, в Британии называют самым массовым, если говорить о мигрантах, погибших во время транспортировки. В июне 2000 года в английском порту Дувр в грузовом контейнере нашли тела 58 человек из Китая. 54 мужчины и четыре женщины тогда умерли от удушья. 

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Темы полиция замерзли мигранты фура смерти великобритания
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