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Источник Правда.Ру

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

Происшествия print

Трехмесячный ребенок с пороком сердца умер в самолете с врачами на борту, следовавшем из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание "Кам 24".

Мальчик родился недоношенным — на 27-й неделе весом всего 900 грамм. По словам матери ребенка Ольги, в палате родильного отделения ей стало плохо. Чтобы позвать на помощь, она вышла в больничный коридор, где и случились роды. У младенца порвалась пуповина, из-за чего он потерял много крови, но его удалось реанимировать. Позже врачи диагностировали у него порок сердца, сделали переливание крови и подключили к аппарату ИВЛ.

Через три месяца, в октябре, малыша должны были отправить на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

"Лечащий врач заверила меня, что ребенок будет лететь в кувезе с полным контролем жизненных функций", — рассказала журналистам региональных изданий женщина.

Она отметила, что медики собирали сына сами и очень спешили. Они полетели обычным пассажирским рейсом. Ребенка в переноске держал на коленях один из врачей-реаниматологов. Младенца подключили к портативному аппарату ИВЛ, стоявшему на полу.

Ольга рассказала, что в самолете было жарко и душно. Перед снижением у мальчика на ноге сработал датчик — у него случился сердечный приступ. Потом еще. Третий стал последним. 

"Оказалось, что кончились лекарства и кислород", — вспоминает мать.

По ее словам, стюардессы принесли врачам аптечку и большой баллон кислорода, однако он не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки сердце ребенка остановилось.

Женщина написала жалобу в Министерство здравоохранения и готовит запрос в прокуратуру.

Как говорит Ольга, ей непонятно, почему ее сыну с сердечной недостаточностью не обеспечили необходимые условия перевозки.

"Ведь в самолете и температура не та, и давление меняется при взлете и посадке. Почему у бригады реаниматологов не было достаточно лекарств и кислорода для спасения ребенка?" — спрашивает она.

В Министерстве здравоохранения Камчатского края начали служебное расследование по факту инцидента.

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Темы самолет ребенок младенец
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