В Петербурге пассажиры выпрыгивали из поезда на ходу

Северо-Западное следственное управление СК России проведет проверку в связи с движением поезда в Санкт-Петербурге. Сообщается, что подвижный состав начал движение на Московском вокзале ещё до того, как все пассажиры покинули поезд. Людям пришлось спрыгивать с вагонов в в движении.

Многие пассажиры уехали на следующую станцию, опасаясь получить травмы или потерять багаж при выходе из поезда на ходу. Сейчас следователи проводят проверку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об уникальном случае, который произошел в Алтайском крае. С крыш восьми вагонов поезда Алма-Ата - Новосибирск "охотники" за цветными металлами сняли алюминиевое покрытие. На ходу им удалось сбросить 11 фрагментов крыш по 150 килограммов каждая. Грабители спрыгнули затем на насыпь. Заявление о случившемся было подано в транспортную милицию лишь в Новосибирске, поэтому задержать кого-либо по горячим следам не удалось.

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