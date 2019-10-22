Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии российский ледокол "Тор" подал сигнал SOS.
Как сообщает Росморречфлот, судно подало сигнал о бедствии случайно.
В настоящее время подтверждена информация о том, что у ледокола "Тор" нет никаких проблем и он следует по своему маршруту.
Фото: rosmorport-old.imaginweb.ru
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