Восемь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
По данным регионального Минздрава, двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Как уточнили в ведомстве, 21 октября на заводе произошел выброс неизвестного газа.
"В ходе ликвидации последствий выброса неизвестного газа пострадали восемь человек. Два пациента в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении с диагнозом "ингаляционное отравление неизвестным газом". Шесть пациентов в состоянии средней степени тяжести находятся в терапевтическом отделении Городской больницы №1 Орска. Пациенты проконсультированы врачом-токсикологом областного токсикологического центра через санавиацию. Перевозить их в областную больницу необходимости нет", — говорится в сообщении пресс-службы Оренбургского Минздрава.
По данным пресс-службы самого предприятия, инцидент произошел на установке гидроочистки дизельного топлива при проведении ремонтных работ. Пострадали трое работников завода и четверо работников подрядной организации. Сейчас завод продолжает работу в обычном режиме.
Читайте также: В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак
В Красноярском крае нашли 7 пропавших без вести после прорыва дамбы
Фото: ornpz. ru/press-czentr
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.