8 человек отравились газом на Орском нефтеперерабатывающем заводе

Восемь человек отравились при проведении ремонтных р﻿абот на Орском нефтеперерабатывающем заводе.

По данным регионального Минздрава, двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как уточнили в ведомстве, 21 октября на заводе произошел выброс неизвестного газа.

"В ходе ликвидации последствий выброса неизвестного газа пострадали восемь человек. Два пациента в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении с диагнозом "ингаляционное отравление неизвестным газом". Шесть пациентов в состоянии средней степени тяжести находятся в терапевтическом отделении Городской больницы №1 Орска. Пациенты проконсультированы врачом-токсикологом областного токсикологического центра через санавиацию. Перевозить их в областную больницу необходимости нет", — говорится в сообщении пресс-службы Оренбургского Минздрава.

По данным пресс-службы самого предприятия, инцидент произошел на установке гидроочистки дизельного топлива при проведении ремонтных работ. Пострадали трое работников завода и четверо работников подрядной организации. Сейчас завод продолжает работу в обычном режиме.

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Фото: ornpz. ru/press-czentr