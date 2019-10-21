В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак

В Саратове следователи проводят расследование преступления, совершенного с особой жестокостью. Речь идет о массовом убийстве бездомных собак. Трупы животных находили в разных районах города. Затем волонтеры решили выследить тех, кто убивает животных. Узнав правду, они были в шоке.

Зоозащитники выяснили, что собак отравили. По словам зоозащитницы Анны Ножкиной, они с волонтерами гоняли преступников по городу. Те видели, что они ездят за ними и пытались скрыться.

Как только зоозащитники собрали всю необходимую информацию, они обратились с заявлением в полицию. Оказалось, что отравлением бродячих собак занимается муниципальное предприятие, задачи которого на бумаге выглядят более чем гуманными.

По словам пресс-секретаря главы г.о. Татьяны Плющевой, сотрудники учреждения МБУ "Дорстрой" должны осуществлять отлов и содержание уличных животных, предлагать неравнодушным гражданам забрать животное к себе домой.

Согласно версии сотрудников правоохранительных органов, в свободное от благих дел время работники "Дорстроя" выходили на охоту. Их задержали с поличным: с пневматикой и дротиками с ядом. Убийства собак производились за счет бюджета, а средства, выделенные для стерилизации животных, присваивались. Сообщается, что от рук работников "Дорстроя" пострадали тысячи собак.

Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы заявил, что на отлов и стерилизацию бездомных животных выделяются миллионы рублей.

За жестокое обращение с животными предприимчивым работникам может грозить крупный штраф, а также срок от 3 до 5 лет.

Пока неизвестно точное количество отравленных собак и сумма ущерба, нанесенному бюджету. В год на отлов и стерилизацию из городского бюджета выделяется по 5 миллионов рублей. Намного дешевле животных отравить, чем стерилизовать. Вероятно, что таким образом от собак избавлялись в течение не одного года.

Фото: pixabay.com

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