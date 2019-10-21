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Источник Правда.Ру

Крымские спасатели помогли туристке, упавшей с высоты около 40 метров

Происшествия print

Спасателям потребовалось 5 часов для проведения спасательной операции. Ситуация осложнялась тем, что было уже темно и работать пришлось в труднодоступном участке горно-лесной зоны.

Вчера, в 15:10, на пульт спасательной службы в Крыму поступило сообщение о том, что  во время прогулки на вершине горы Стол-Гора туристка оступилась и упала с высоты  40 метров, в результате чего получила травмы.

Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым, сообщил, что пострадавшая находилась на труднодоступном участке.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели "КРЫМ-СПАС" спустились к девушке, ей была оказана первая помощь. Потом на носилках девушка была эвакуирована.

Пострадавшей оказалась жительница Симферополя, 1993 года рождения. Ее доставили в больницу. По словам Сергея Шахова, у подножия горы была густая растительность, то смягчило падения туристки, она выжила, упав практически с высоты 13-этажного дома.

Сергей Шахов отметил, что очень часто люди получают травмы и повреждения из-за невнимательности и беспечного отношения к своему здоровью.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей "КРЫМ-СПАС", пострадавшей туристке своевременно оказали помощь.

Фото: mchs.rk.gov.ru

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