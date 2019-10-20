Полиция Ростова Великого Ярославской области задержала 37-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге дома по улице Ленинской. Сразу после трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Позже стало известно, что следователи установили причину пожара.
Также следователи выяснили личность и местонахождение поджигателя. Пока подробности следствия не раскрываются.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 19 октября около 4 часов утра в старом доме на Ленинской улице Ростова Ярославского края вспыхнул сильный пожар. Экстренным службам удалось эвакуировать 25 человек. Спасатели смогли спасти жизнь 22-летней Людмиле Ванюшевой, 22-летней Анастасии Ленденёвой, а также 35-летнему Игорю Ванюшевую. В МЧС также огласили список погибших: Сергей Леднев (2 года), Полина Леднева (4 года), Анастасия Куркина (23 года), Алина Куркина (3 года), Евгения Куркина (1,3 года) и Милана Куркина (6 лет).
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