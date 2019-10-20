Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы

Происшествия print

На официальном сайте управления МЧС по Москве появилась информация о том, что сотрудникам ведомства удалось локализовать пожар на складе по улице Молодогвардейской. Ранее СМИ сообщали, что на западе столицы загорелся склад со скотчем. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Информации о погибших или пострадавших пока не ступало. Сообщается, что пожар спровоцировал обрушение крыши. В локализации пожара приняли участие более 20 единиц техники, около 80 сотрудников МЧС, а также два вертолета Московского авиационного центра. Управлением МЧС по столице была развернута мобильная лаборатория, которая делает замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавней эвакуации общежития МПГУ из-за пожара. Спасатели эвакуировали из горящего здания более 700 человек. В ведомстве уточняют, что возгорание происходило на площади 10 квадратных метров, горели личные вещи и мебель на девятом этаже 16-этажного здания.

Читайте также:

В Ростове под завалами обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре

Темы мчс склад пожар москва
Обсудить
Актуальная аналитика
Выборы. Новости и аналитика
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Здоровье
Лечение шизофрении продолжается на протяжении всей жизни пациента
Силовые структуры
Соединенные Штаты провоцируют рост военных расходов в мире
Новости Все >
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы
В Ростове под завалами обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре
Турция обвиняет курдов в нарушении перемирия в Сирии
В Красноярском крае нашли 7 пропавших без вести после прорыва дамбы
Песков: технологически Россия не готова к закону "о суверенном рунете"
Киев признал зависимость от российской энергосистемы
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Красноярском крае
Болгарские врачи потеряли 70-летнюю пациентку в томографе
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Опубликован список погибших при пожаре в Ростове
Последние материалы
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Лечение шизофрении продолжается на протяжении всей жизни пациента
Соединенные Штаты провоцируют рост военных расходов в мире
Живущие по расчету и их формула - Гороскоп дня
Антидождь: какой купить, как правильно нанести и срок действия состава
Пять народных способов, помогающих избавиться от похмелья
Советник Трампа рассказал о хищениях Порошенко и Луценко
В Ростове под завалами обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья

Врач Григорий Конев заявил, что те бананы, которые привозят в Россию, обрабатывают химикатами, чтобы они дольше хранились, а эти вещества являются не просто вредными, они — они канцерогенны.

Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Нефть
Эксперт предсказал крах нефтегазовой отрасли России
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Соломон Соловьев Живущие по расчету и их формула - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова Руслан Веснянко Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого? Руслан Веснянко
Комментарии
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Что ждет шахидов в раю. Девственницы или виноград?
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Эндометриоз: причины, диагностика, лечение
Святая Екатерина: жизнь во имя Христа
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" исковые требования на $11 млрд
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Генассамблея ООН устроила США обструкцию на выборах в СПЧ
Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Евгений Гильбо: санкции против России - выдумка СМИ
Внука Назарбаева осудили в Лондоне за укус полицейского
Экономический ущерб РФ от таяния ледников оценили в 150 млрд рублей
Киев признал зависимость от российской энергосистемы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ