Сотрудники МЧС потушили пожар на складе на западе Москвы

На официальном сайте управления МЧС по Москве появилась информация о том, что сотрудникам ведомства удалось локализовать пожар на складе по улице Молодогвардейской. Ранее СМИ сообщали, что на западе столицы загорелся склад со скотчем. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Информации о погибших или пострадавших пока не ступало. Сообщается, что пожар спровоцировал обрушение крыши. В локализации пожара приняли участие более 20 единиц техники, около 80 сотрудников МЧС, а также два вертолета Московского авиационного центра. Управлением МЧС по столице была развернута мобильная лаборатория, которая делает замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавней эвакуации общежития МПГУ из-за пожара. Спасатели эвакуировали из горящего здания более 700 человек. В ведомстве уточняют, что возгорание происходило на площади 10 квадратных метров, горели личные вещи и мебель на девятом этаже 16-этажного здания.

Читайте также:

В Ростове под завалами обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре