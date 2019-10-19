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Источник Правда.Ру

В Ростове под завалами обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре

Происшествия print

Спасатели извлекли из-под завалов тело 50-летнего Владимира Урбаха. Он был последней предполагаемой жертвой пожара в доме на улице Ленинской города Ростова Ярославской области. Мужчина приехал из Москвы, чтобы погостить у своих родственников. Примечательно, что родственники жертвы оказались в списке спасенных.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывалао том, что 19 октября около 4 часов утра в старом доме на Ленинской улице Ростова Ярославского края вспыхнул сильный пожар. Экстренным службам удалось эвакуировать 25 человек. Спасатели смогли спасти жизнь 22-летней Людмиле Ванюшевой, 22-летней Анастасии Ленденёвой, а также 35-летнему Игорю Ванюшевую.

В МЧС также огласили список погибших: Сергей Леднев (2 года), Полина Леднева (4 года), Анастасия Куркина (23 года), Алина Куркина (3 года), Евгения Куркина (1,3 года) и Милана Куркина (6 лет). Теперь к этому списку добавился и 50-летний Владимир Урбах.

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Темы мчс пожар владимир урбах ярославская область
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