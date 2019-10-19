В Красноярском крае нашли 7 пропавших без вести после прорыва дамбы

В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о том, что семь человек, которые ранее считались пропавшими без вести, были обнаружены живыми и спасены. Судьба ещё шестерых человек остается неизвестной. Спасатели проводят дальнейшие поиски.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 19 октября в посёлке Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе была разрушена дамба технологического водоёма, принадлежащая золотодобывающей артели. Вода хлынула на поселок и уничтожила несколько домов. По данным МЧС, 15 человек погибли, ещё 13 пропали без вести.

В связи с гибелью людей Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, дамба не была официально зарегистрирована. Местные власти заявили, что сооружение было возведено с рядом технологических нарушений.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей о том, что президент России дал поручение оказать помощь всем пострадавшим при разрушении дамбы. Также Владимир Путин поставил задачу экстренным службам не допустить распространения последствий катастрофы на ближайшие населенные пункты.

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