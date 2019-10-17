США передали РФ информацию о готовивших нападения террористах

США предоставили России информацию о лицах, которые занимались организацией терактов на территории нашей страны, сообщил директор ФСБ Александр Бортников в рамках XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов — иностранных партнеров ФСБ РФ.

Он заявил, что страны уже не первый раз обмениваются данными. Российские специалисты участвовали в проведении расследования теракта во время бостонского марафона, США помогали расследовать готовившийся теракт в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Глава ФСБ отметил, Россия оказывает поддержку, информирует своих партнеров по поводу любых проявлений и угроз, с которыми приходится сталкиваться.

По словам Бортникова, эта работа имеет комплексный характер и проводится не только со спецслужбами США, но и спецслужбами других стран.

В общей сложности за текущий год РФ предотвратила 39 терактов и нейтрализовала 49 террористических ячеек.

Фото: twitter.com

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