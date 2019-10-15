В Германии курды подрались с турками и разгромили принадлежащее им кафе

В немецком городе Херне в ночь с понедельника на вторник произошли столкновения между выходцами из Турции и курдами.

Об этом сообщает немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutche Welle, передает "Взгляд".

В городке проходила санкционированная властями акция протеста против военной операции Турции на севере Сирии. Участниками митингов были преимущественно курды.

Демонстрантов стали провоцировать посетители расположенного неподалеку турецкого кафе. Вспыхнула драка. В результате курды разгромили заведение, разбив окно и разломав находящуюся в нем мебель.