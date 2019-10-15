В немецком городе Херне в ночь с понедельника на вторник произошли столкновения между выходцами из Турции и курдами.
Об этом сообщает немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutche Welle, передает "Взгляд".
В городке проходила санкционированная властями акция протеста против военной операции Турции на севере Сирии. Участниками митингов были преимущественно курды.
Демонстрантов стали провоцировать посетители расположенного неподалеку турецкого кафе. Вспыхнула драка. В результате курды разгромили заведение, разбив окно и разломав находящуюся в нем мебель.
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