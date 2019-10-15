В Индии супруги спасли заживо похороненного на кладбище младенца

В Индии супружеская пара спасла младенца, которого заживо закопали в глиняном горшке.

Об этом сообщает индийская коммерческая телекомпания New Delhi Television Limited, передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, Хитеш Кумар Сирохи и его супруга пришли на кладбище, чтобы похоронить дочь, которая умерла сразу же после своего рождения.

Когда нанятые супружеской парой рабочие копали могилу, то обнаружили на глубине около метра глиняный горшок. В нем лежал младенец, еще подававший признаки жизни.

Хитеш Кумар Сирохи сразу же вызвал медиков, а потом попытался накормить ребенка молоком, предусмотрительно приспособив вату под соску.

Заживо похороненная девочка, считают врачи, провела под землей трое суток.