В Индии супружеская пара спасла младенца, которого заживо закопали в глиняном горшке.
Об этом сообщает индийская коммерческая телекомпания New Delhi Television Limited, передают "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, Хитеш Кумар Сирохи и его супруга пришли на кладбище, чтобы похоронить дочь, которая умерла сразу же после своего рождения.
Когда нанятые супружеской парой рабочие копали могилу, то обнаружили на глубине около метра глиняный горшок. В нем лежал младенец, еще подававший признаки жизни.
Хитеш Кумар Сирохи сразу же вызвал медиков, а потом попытался накормить ребенка молоком, предусмотрительно приспособив вату под соску.
Заживо похороненная девочка, считают врачи, провела под землей трое суток.
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