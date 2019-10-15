Во время следственного эксперимента погиб мотоциклист

В Нижегородской области 31-летний мотоциклист Денис Бывшев погиб во время проведения следственного эксперимента по воссозданию ДТП, произошедшего в августе прошлого года.

Тогда водитель мотоцикла обгонял автомобиль по правой полосе и врезался в автобус, выезжавший со второстепенной дороги. Здоровью мотоциклиста был нанесен тяжкий вред, из-за чего возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на СК по Нижегородской области, возбудивший по данному факту уголовное дело.

Как стало известно, Денис Бывшев согласился принять участие в эксперименте по просьбе своих знакомых, имеющих отношение к полиции.

Молодой человек проехался на спортивном мотоцикле по влажной трассе, а затем следователи попросили его превысить скорость. На скорости 100 километров в час он упал и ударился головой о бордюр.

Как пишет "Комменсантъ", нижегородские байкеры возмущены тем, что эксперимент проводили в октябре, когда мотосезон уже закрыт, да еще и на влажной трассе. Они критикуют сотрудников полиции, попросивших парня превысить скорость. Знакомые погибшего рассказали, что у Бывшева осталась беременная жена.

Фото: pexels. com