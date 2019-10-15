Чемпионку мира по боксу Софью Очигаву избили в подмосковном Одинцово

На призера Олимпиады-2012 по боксу, чемпионку мира и Европы Софью Очигаву в подъезде собственного дома было совершено нападение.

По данным СМИ, на 32-летнюю спортсменку с ножом в руках напал сосед.

"На данный момент следствие выясняет, что послужило причиной конфликта. Чем нападавший нанес потерпевшей телесные повреждения, официально пока неизвестно, травмы были классифицированы как легкий вред здоровью. Нападавший угрожал ей предметом, похожим на нож", — пишет Газета. ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах города Одинцово.

Отмечается, что преступник нанес спортсменке несколько ударов кулаком по лицу и телу. Знакомые подозреваемого говорят, что это не первое противоправное действие с его стороны.

Например, есть непроверенная пока информация, что он занимается манипуляциями со страховыми выплатами автовладельцам. Как стало известно местным СМИ, жертвы вымогательств с его стороны сейчас объединяются для подачи коллективного иска.

По факту нападения на Очигаву полиция возбудила уголовное дело. Нападавшему предъявлены обвинения по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

На данный момент мужчина находится на свободе, но с него взята подписка о невыезде.

В Федерации бокса России уже начали сотрудничество со следственными органами с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

"У нас нет никаких подробностей нет. Софья Очигава была почетным гостем на чемпионате мира по боксу, а также участвовала в комментировании боев, трансляций Федерации бокса России. Она вместе со сборной прилетела в Москву. Мы тоже видели эти сообщения, сейчас разбираемся. Я вчера с ней общался лично, чувствует она нормально себя", — приводит РЕН ТВ слова руководителя отдела по связям с общественностью ФБР Виталия Шильникова.

Фото: vk. ru