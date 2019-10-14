Диджея зарезали за "неправильную" музыку

В одном из кафе Кировского района Ленинградской области диджея убили из-за музыки.

Об этом сообщают порталы 47news и "Мойка78" со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По данным изданий, инцидент произошел в городе Кировске, в кафе "Гызыл Гая" на Ладожской улице.

Одному из посетителей заведения не понравился репертуар. Он в нецензурной форме потребовал перестать "ставить фигню", пишет 47news. Получив отказ, мужчина схватился за нож и, набросившись на диджея, ударил его прямо в область сердца.

Пострадавшего отвезли в Шлиссельбургскую больницу, где он спустя некоторое время умер.

Преступник скрылся. По словам очевидцев, пишет "Мойка78", предположительно, преступник — мигрант из одной из среднеазиатских республик бывшего СССР.

Подозреваемого в убийстве мужчину объявили в розыск. По версии следствия, он - представитель азербайджанской диаспоры.

По словам одного из свидетелей, друзья убийцы избили посетителя кафе, пытавшегося снять конфликт на смартфон.

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Фото: flickr.com