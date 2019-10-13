Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна 4-го этажа соседку

Жительница Москвы двадцать минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома.

Об этом сообщает РЕН ТВ, передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной телеканалом информации, женщина сорвалась с высоты четвертого этажа. Соседка же успела схватить москвичку за руку.

Продолжая держать знакомую, она принялась звать на помощь. Один из прохожих услышал крики и помог затащить чудом спасшуюся женщину обратно в квартиру.