Жительница Москвы двадцать минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома.
Об этом сообщает РЕН ТВ, передают "РИА Новости".
Согласно предоставленной телеканалом информации, женщина сорвалась с высоты четвертого этажа. Соседка же успела схватить москвичку за руку.
Продолжая держать знакомую, она принялась звать на помощь. Один из прохожих услышал крики и помог затащить чудом спасшуюся женщину обратно в квартиру.
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.